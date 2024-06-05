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الرئيس نبيه بري يلتقي في عين التينة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس والوفد المرافق بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال

Lebanon 24
05-06-2024 | 06:14
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