المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قتل كل عضو في حماس أمر غير واقعي ولم يكن ذلك هدفًا للجيش لكن القضاء على حماس كسلطة حاكمة هدف عسكري يمكن تحقيقه (سكاي نيوز عربية)

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