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رئيس الوزراء العراقي والرئيس السوري يبحثان التنسيق الأمني لـ"مواجهة مخاطر بقايا الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-06-2024 | 07:08
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