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إندلاع حرائق كبيرة في بلدتيّ عيترون ومارون الراس جراء القذائف الحارقة التي يلقيها العدوّ الإسرائيلي
Lebanon 24
05-06-2024
|
07:38
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