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العدو الإسرائيلي استهدف منطقة وادي العصافير في بلدة الخيام بالقذائف المدفعية

Lebanon 24
05-06-2024 | 10:34
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