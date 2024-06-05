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"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: 11مصابًا بينهم 4 في حالة حرجة نتيجة سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على ملعب في قرية "حرفيش" في الجليل

Lebanon 24
05-06-2024 | 11:47
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