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حماس: عندما أطلعنا الوسطاء على مضمون الورقة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي تبين خلوها من الأسس الإيجابية التي وردت في تصريحات بايدن (الشرق)

Lebanon 24
05-06-2024 | 12:55
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