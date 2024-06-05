وسائل إعلام فرنسية: القبض على رجل يتكلم الروسية عُثر بحوزته على متفجرات في غرفة في فندق قرب مطار "شارل ديغول" يوم الإثنين الماضي والاستخبارات تحقق في الموضوع

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