Advertisement

أخبار عاجلة

"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله زاد من استخدام المسيّرات ويحاول خداع منظومات "الجيش" الإسرائيلي

Lebanon 24
05-06-2024 | 13:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله شخّص نقطة العمى لـ"الجيش" الإسرائيلي وكل الشمال منتشر أمامه
lebanon 24
06/06/2024 00:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: "الجيش" الإسرائيلي يجد صعوبة كبيرة جداً في مواجهة تحدي مسيرات حزب الله في الشمال
lebanon 24
06/06/2024 00:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: منظومة الدفاع الجوي لم تنجح باعتراض المُسيّرتين اللتين أطلقهما "حزب الله" نحو مبنى يستخدمه الجيش في حانيتا
lebanon 24
06/06/2024 00:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام "إسرائيلية": مشادة كلامية بين قائد القيادة الشمالية في "الجيش الإسرائيلي" ورئيس بلدية كريات شمونه حيث خرج الأخير خلال إجتماع مع رؤساء المستوطنات الشمالية من المجلس وهو يصرخ
lebanon 24
06/06/2024 00:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2024-06-05
16:51 | 2024-06-05
16:47 | 2024-06-05
16:17 | 2024-06-05
16:00 | 2024-06-05
15:59 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24