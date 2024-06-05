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الخارجية الأميركية: لا نريد تصعيد الصراع على حدود لبنان وإسرائيل لتجنب سقوط المزيد من الضحايا من الجانبين
Lebanon 24
05-06-2024
|
13:27
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