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الخارجية الأميركية: لا نريد تصعيد الصراع على حدود لبنان وإسرائيل لتجنب سقوط المزيد من الضحايا من الجانبين

Lebanon 24
05-06-2024 | 13:27
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