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هيئة البث الإسرائيلية: حكومة الحرب قررت عدم مغادرة وفد التفاوض إلى الدوحة حتى ترد حماس على مقترح بايدن (الجزيرة)

Lebanon 24
05-06-2024 | 14:10
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