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سموتريتش لنتنياهو: اذهب إلى الحرب مع "حزب الله" وأخضعه ودمره وحرك الشريط الأمني من الجليل إلى جنوب لبنان
Lebanon 24
05-06-2024
|
14:20
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