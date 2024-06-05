Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين: بايدن أصدر إعلانه بشأن المقترح الإسرائيلي من دون الحصول على موافقة نتنياهو

Lebanon 24
05-06-2024 | 16:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بروبابليكا" عن مسؤولين أميركيين: عدم تحرّك بلينكن ضد الوحدات الإسرائيلية قوّض انتقادات بايدن العلنية لإسرائيل
lebanon 24
06/06/2024 02:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن ترفض إعلان نتنياهو تحديد موعد الهجوم على رفح وتصفه بتهديد مدفوع من موقفه السياسي الهش
lebanon 24
06/06/2024 02:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: مدير "سي آي إيه" يصل اليوم إلى الدوحة لبحث التوصل لاتفاق بشأن غزة
lebanon 24
06/06/2024 02:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "رويترز": حماس تقول إنها تنظر للمقترح الأخير للرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار بإيجابية
lebanon 24
06/06/2024 02:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2024-06-05
18:37 | 2024-06-05
18:34 | 2024-06-05
18:26 | 2024-06-05
18:25 | 2024-06-05
18:20 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24