وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي مع باقري كني: المباحثات التي أجراها المسؤولون في مصر وإيران في الفترة الماضية لاستئناف العلاقات وتعزيزها كانت بناءة (الميادين)

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