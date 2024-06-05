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وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي مع باقري كني: المباحثات التي أجراها المسؤولون في مصر وإيران في الفترة الماضية لاستئناف العلاقات وتعزيزها كانت بناءة (الميادين)

Lebanon 24
05-06-2024 | 17:00
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