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"نيويورك تايمز": قطر تلقت رداً أولياً إيجابياً من حماس على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
05-06-2024 | 17:57
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