25
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و7 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
06-06-2024
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و3 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و3 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة
06/06/2024 08:53:56
06/06/2024 08:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة
06/06/2024 08:53:56
06/06/2024 08:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
06/06/2024 08:53:56
06/06/2024 08:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و10 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و10 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
06/06/2024 08:53:56
06/06/2024 08:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-06-05
05/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة مجوهرات وهواتف وساعات من داخل "السيتي مول".. ومفاجأة كبيرة بهويّة الموقوفين (صور)
Lebanon 24
سرقة مجوهرات وهواتف وساعات من داخل "السيتي مول".. ومفاجأة كبيرة بهويّة الموقوفين (صور)
05:44 | 2024-06-05
05/06/2024 05:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
Lebanon 24
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
01:58 | 2024-06-05
05/06/2024 01:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تُكشف عنه... من هو مُنفذ الهجوم على السفارة الأميركيّة اليوم؟
Lebanon 24
معلومات تُكشف عنه... من هو مُنفذ الهجوم على السفارة الأميركيّة اليوم؟
07:53 | 2024-06-05
05/06/2024 07:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة.. ماذا أعلن نتنياهو عن لبنان قبل قليل؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة.. ماذا أعلن نتنياهو عن لبنان قبل قليل؟
12:34 | 2024-06-05
05/06/2024 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:36 | 2024-06-06
الجيش الإسرائيلي: مقتل مجند في الهجوم الذي استهدف بلدة حرفيش بطائرة مسيّرة وإصابة مجندة
01:32 | 2024-06-06
رويترز: حماس فقدت حوالي نصف قواتها خلال ثمانية أشهر من الحرب وتعتمد على تكتيكات الكر والفر
01:24 | 2024-06-06
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة شمال إسرائيل
01:07 | 2024-06-06
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 3 مسلحين حاولوا اجتياز الحدود من رفح
00:57 | 2024-06-06
الخارجية الأميركية: الإمارات شريك مهم في دعم الشعب الأفغاني بما في ذلك حقوق النساء والفتيات الأفغانيات
00:56 | 2024-06-06
الخارجية الأميركية: نتفهم العلاقات المعقدة التي تربط دول المنطقة بحركة طالبان في أفغانستان ونتواصل مع جميع الشركاء بشأن كيفية التعامل بشكل بناء مع حركة طالبان
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
06/06/2024 08:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
06/06/2024 08:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
06/06/2024 08:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24