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الجيش الإسرائيلي: مقتل مجند في الهجوم الذي استهدف بلدة حرفيش بطائرة مسيّرة وإصابة مجندة
Lebanon 24
06-06-2024
|
01:36
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