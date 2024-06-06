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وزير الطاقة السعودي: تم التعامل مع كل التباينات داخل "أوبك+" بشأن قرارات الإنتاج

Lebanon 24
06-06-2024 | 02:37
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