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هآرتس: الجيش الإسرائيلي يخشى من صعوبة عودة سكان غلاف غزة إلى منازلهم بعد وصول مسلحين لمنطقة كرم أبو سالم

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:14
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