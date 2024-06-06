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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: العديد من المسلحين قُتلوا في القصف على مدرسة تابعة للأونروا ولا علم لدي بشأن سقوط قتلى بين المدنيين

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:19
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