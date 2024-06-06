Advertisement

أخبار عاجلة

ستولتنبرغ: الناتو لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "لا خطط لنشر قوات" لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا (الميادين)
lebanon 24
06/06/2024 14:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ستولتنبرغ: "لا خطط لنشر قوات" لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا
lebanon 24
06/06/2024 14:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا تعارض نشر قوات الناتو في أوكرانيا
lebanon 24
06/06/2024 14:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ستولتنبرغ: الناتو يخشى من أن روسيا ستواصل التقدم في أوكرانيا
lebanon 24
06/06/2024 14:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:54 | 2024-06-06
07:49 | 2024-06-06
07:40 | 2024-06-06
07:36 | 2024-06-06
07:26 | 2024-06-06
07:19 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24