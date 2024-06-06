Advertisement

أخبار عاجلة

"الأونروا": هناك مخاوف حقيقية من احتمال تفشي الكوليرا في قطاع غزة في ظل شح المياه النظيفة والحرارة المرتفعة

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا: ثمة مخاوف حقيقية من احتمال تفشي الكوليرا بغزة بسبب شح المياه
lebanon 24
06/06/2024 14:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"أول أيام الأضحى".. هناك احتمالان لتوقيت العيد اعرفوا التواريخ
lebanon 24
06/06/2024 14:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأونروا: هناك تقارير عن أن بعض ضحايا الغارة الإسرائيلية على رفح أمس "ماتوا حرقاً" (الشرق)
lebanon 24
06/06/2024 14:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأونروا": اضطررنا لإغلاق 10 من أصل 34 نقطة طبية تابعة لنا في رفح جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
06/06/2024 14:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:54 | 2024-06-06
07:49 | 2024-06-06
07:40 | 2024-06-06
07:36 | 2024-06-06
07:26 | 2024-06-06
07:19 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24