عبدالله بعد لقاء "اللقاء الديمقراطي" و"التكتل الوطني المستقل": هذا اللقاء كان ضمن الجولة التي نقوم بها لإيجاد خرق في جدار الاستحقاق الرئاسي وحصلت جولة أفق واسعة وناقشنا المسائل كافة بروح وطنية عالية

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