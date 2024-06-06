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عبدالله بعد لقاء "اللقاء الديمقراطي" و"التكتل الوطني المستقل": هذا اللقاء كان ضمن الجولة التي نقوم بها لإيجاد خرق في جدار الاستحقاق الرئاسي وحصلت جولة أفق واسعة وناقشنا المسائل كافة بروح وطنية عالية
Lebanon 24
06-06-2024
|
05:27
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