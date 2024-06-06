النائب طوني فرنجيّة: لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الشلل الذي يشهده لبنان ومنفتحون على أيّ حوار بنّاء بعيداً عن المصالح الضيّقة للبعض ولا مجال إلا بالحوار

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