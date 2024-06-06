فرنجيّة: علينا العمل على إيجاد حلول داخلية بعيداً عن الحلول الخارجية ويدنا ممدودة لكلّ مبادرة تحفظ المصلحة الوطنية على أمل أن تحمل مبادرة "اللقاء الديمقراطي" حلولاً

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