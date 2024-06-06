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فرنجيّة: إذا تعذّر وصول سليمان فرنجيّة أو انسحب من السباق الرئاسي وهذا غير مطروح حتى الآن فإنّ الغالبية النيابية قادرة على إيصال رئيس ولكن ليس هذا ما نسعى إليه

Lebanon 24
06-06-2024 | 05:36
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