"بوليتيكو" نقلا عن مسؤول كبير في إدارة بايدن: لا شك لدينا في أن الصفقة بشأن التهدئة وتبادل الرهائن سيتم تأويلها من قبل إسرائيل وحماس لكننا نعرف نصها (سكاي نيوز عربية)

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