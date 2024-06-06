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"بوليتيكو" نقلا عن مسؤول كبير في إدارة بايدن: لا شك لدينا في أن الصفقة بشأن التهدئة وتبادل الرهائن سيتم تأويلها من قبل إسرائيل وحماس لكننا نعرف نصها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-06-2024 | 05:37
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