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البيت الأبيض: الدول تدعم بالكامل التحرك نحو وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن المطروح حاليًا والذي أوضحه بايدن في 31 أيار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-06-2024 | 06:19
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