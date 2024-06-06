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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي في منطقة رفح خلال اشتباكات مع مقاتلي حماس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-06-2024 | 06:44
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