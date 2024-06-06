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مصادر لرويترز: الوسطاء أجروا مقابلات منفصلة مع مسؤولين من حماس ومسؤولين أميركيين في الدوحة وأنه لا توجد مؤشرات على قُرب التوصل إلى اتفاق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-06-2024 | 07:26
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