مصادر لرويترز: الوسطاء أجروا مقابلات منفصلة مع مسؤولين من حماس ومسؤولين أميركيين في الدوحة وأنه لا توجد مؤشرات على قُرب التوصل إلى اتفاق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24