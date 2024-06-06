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بايدن لـ ABC: لم نسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية لاستهداف موسكو أو الكرملين (العربية)

Lebanon 24
06-06-2024 | 07:36
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