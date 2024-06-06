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وزير الطاقة وليد فياض لـ "الجديد": يجب على لبنان الرسمي ان يكون لديه موقفاً واضحاً مع سوريا خاصة في ما يتعلق بملف النازحين
Lebanon 24
06-06-2024
|
08:20
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