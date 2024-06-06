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وورلد سنترال كيتشن: أول قافلة شاحنات إغاثة من المنظمة وصلت إلى غزة اليوم من الأردن (الشرق)

Lebanon 24
06-06-2024 | 10:13
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