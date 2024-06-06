Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤول بالجيش الإسرائيلي: قدمنا خيارات لتوسيع القتال بينها غزو بري للبنان لإبعاد قوة الرضوان

Lebanon 24
06-06-2024 | 11:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع أكسيوس عن مسؤولين: خطة لإدارة معبر رفح بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي ستطرح خلال اجتماع ثلاثي في القاهرة (العربية)
lebanon 24
06/06/2024 20:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول ملف الأسرى بالجيش الإسرائيلي: لا يمكن إبرام صفقة تعيد المخطوفين مع هذه التركيبة الحكومية
lebanon 24
06/06/2024 20:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: المسؤولون الإسرائيليون أبلغوا إدارة بايدن أنها بحاجة للضغط على حماس لا على إسرائيل
lebanon 24
06/06/2024 20:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: بايدن ونتنياهو تناولا العملية الإسرائيلية في معبر رفح خلال مكالمتهما يوم الاثنين
lebanon 24
06/06/2024 20:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:56 | 2024-06-06
12:55 | 2024-06-06
12:42 | 2024-06-06
12:35 | 2024-06-06
12:31 | 2024-06-06
12:29 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24