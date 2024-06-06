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نتنياهو: ضغوط دولية صعبة تمارس علينا ولكن يمكنني أن أضمن شيئا واحدا وهو أننا سنغير الواقع الحالي مهما حدث (سكاي نيوز)

Lebanon 24
06-06-2024 | 12:06
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