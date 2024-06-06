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ترامب: زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر اليهودي أصبح فلسطينيا وسأعيد نفوذ إسرائيل للكونغرس إذا انتخبت

Lebanon 24
06-06-2024 | 12:25
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