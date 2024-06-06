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وزير المالية الإسرائيلي: جنودنا سيحتلون قطاع غزة وعلينا أن نقول الحقيقة لا أمان دون استيطان (العربي)

Lebanon 24
06-06-2024 | 12:31
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