Advertisement

أخبار عاجلة

مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للعربي: أكثر من 3 آلاف طفل يعانون من سوء تغذية في القطاع

Lebanon 24
06-06-2024 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للعربي: المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع غير كافية على الإطلاق
lebanon 24
06/06/2024 22:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للعربي: كارثة إنسانية تنذر بالقطاع بعد سيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح
lebanon 24
06/06/2024 22:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 3500 طفل معرضون لخطر الموت في قطاع غزة بسبب اتباع اسرائيل سياسات التجويع
lebanon 24
06/06/2024 22:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: آلاف المواطنين في بيت حانون لم يصلهم أي طعام أو مياه منذ بدء الهجوم على جباليا
lebanon 24
06/06/2024 22:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:59 | 2024-06-06
14:27 | 2024-06-06
14:19 | 2024-06-06
14:09 | 2024-06-06
13:57 | 2024-06-06
13:55 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24