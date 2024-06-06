وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في مستوطنات "بيت هلل" و"كريات شمونة" و"كفر غلعادي" و"كفر يوفال" و"المطلة" و"المنارة" و"مسكاف عام"

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