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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها تتوقع ردا من حماس بحلول السبت

Lebanon 24
06-06-2024 | 13:57
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