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بايدن: أدعو نتنياهو للأخذ في الاعتبار بشكل جدي سلامة المدنيين في مدينة رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
06-06-2024 | 15:34
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