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وزير الدفاع الأميركي: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونشجعها في الوقت نفسه على خفض عدد الضحايا المدنيين

Lebanon 24
06-06-2024 | 18:19
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