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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تبلغ رسمياً الولايات المتحدة رفضها مقترح الرئيس الأميركي للتوصل إلى صفقة مع حماس
Lebanon 24
06-06-2024
|
18:31
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