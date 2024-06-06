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ترامب: الكثير من الرهائن لدى "حماس" ماتوا بسبب عدم التمكن من الوصول إلى صفقة وما كان ذلك ليحدث في إدارتي
Lebanon 24
06-06-2024
|
18:32
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