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ترامب: الكثير من الرهائن لدى "حماس" ماتوا بسبب عدم التمكن من الوصول إلى صفقة وما كان ذلك ليحدث في إدارتي

Lebanon 24
06-06-2024 | 18:32
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