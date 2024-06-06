Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحذر من اندلاع صراع له عواقب وخيمة بين لبنان وإسرائيل مع استمرار تبادل القصف

Lebanon 24
06-06-2024 | 20:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعثة إيران في الأمم المتحدة: هذا صراع بين إيران وإسرائيل ويجب على أميركا أن تبقى بعيداً
lebanon 24
07/06/2024 06:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا نريد تصعيد الصراع على حدود لبنان وإسرائيل لتجنب سقوط المزيد من الضحايا من الجانبين
lebanon 24
07/06/2024 06:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البيسري التقى المنسقة الخاصة الجديدة لدى الأمم المتحدة في لبنان
lebanon 24
07/06/2024 06:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تمكنت فرق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية من إخماد الحريق في محمية الخيام الطبيعية بعد اندلاع النيران فيها نتيجة القصف الاسرائيلي
lebanon 24
07/06/2024 06:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:26 | 2024-06-06
20:19 | 2024-06-06
20:18 | 2024-06-06
20:18 | 2024-06-06
20:17 | 2024-06-06
20:16 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24