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وسائل إعلام إسرائيلية: ليلة صعبة جداً مرت على قطاع غزة من جراء غارات مكثفة جداً لم تتوقف لساعات

Lebanon 24
06-06-2024 | 23:55
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