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القناة 12 الإسرائيلية: المسؤولون القطريون وجهوا انتقادات لحماس فيما يتعلق بصفقة التهدئة وأعربوا عن خيبة أملهم

Lebanon 24
07-06-2024 | 01:10
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