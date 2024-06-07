Advertisement

أخبار عاجلة

"هآرتس": حرب واسعة النطاق في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية مع غياب شرعية دولية و"جيش" منهك

Lebanon 24
07-06-2024 | 01:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: وزراء في الحكومة الاسرائيلية يطالبون بعملية واسعة في جنوب لبنان للقضاء على تهديد "حزب الله"
lebanon 24
07/06/2024 10:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الدمار سيكون غير مسبوق.. هل يقترب حزب الله وإسرائيل من "حرب واسعة النطاق"؟
lebanon 24
07/06/2024 10:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لواء إسرائيليّ" سيهاجم لبنان.. الصحافة الاسرائيلية تكشف ماذا فعل!
lebanon 24
07/06/2024 10:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟.. تقرير لـ"Foreign Affairs"
lebanon 24
07/06/2024 10:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:46 | 2024-06-07
03:44 | 2024-06-07
03:44 | 2024-06-07
03:42 | 2024-06-07
03:39 | 2024-06-07
03:38 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24