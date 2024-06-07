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مروحية إسرائيلية تستهدف برشقات نارية منطقة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

Lebanon 24
07-06-2024 | 02:51
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