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وزارة الخارجية الروسية: العثور على أجزاء من صواريخ "هيمارس" يمثل دليلاً مباشراً على تورط الولايات المتحدة (الميادين)

Lebanon 24
07-06-2024 | 03:19
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